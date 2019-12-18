İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar
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İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar

İsveç’in Jukkasjarvi kentinde yer alan ünlü buz oteli "Ice Hotel", bu yıl 30. sezon için kapılarına açmaya hazırlanıyor

18.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 01:10
İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar

'in Jukkasjarvi kentinde yer alan ünlü buz otel "Ice Hotel", bu yıl 23. sezon için kapılarına açmaya hazırlanıyor.


Bu otelde, çeşitli ülkelerden gelen sanatçıların özenle yaptığı toplam 15 suit oda bulunuyor. Otelin her odasının ayrı bir konsepti var. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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