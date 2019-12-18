İsveç'in ünlü buz oteli kapılarını açıyor: Eksi 5 derecede geçirilen bir gecenin fiyatı 600 dolar

18.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 01:10

İsveç'in Jukkasjarvi kentinde yer alan ünlü buz otel "Ice Hotel", bu yıl 23. sezon için kapılarına açmaya hazırlanıyor.



Bu otelde, çeşitli ülkelerden gelen sanatçıların özenle yaptığı toplam 15 suit oda bulunuyor. Otelin her odasının ayrı bir konsepti var. Euronews.com'da Görüntüle