İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi! İsveç diyeti ile kısa sürede zayıflayarak forma girebilirsiniz. Kısa bir sürede fazla kilolarınızdan kurtulacağınız diyette haftalar içinde fit olabilirsiniz. 2 haftada Etkili zayıflatan İsveç diyeti ile kısa sürede forma kavuşacak, fit bir görünüm elde edeceksiniz. Peki, İsveç diyeti nasıl yapılır? işte, İsveç diyet listesi!

ÜNLÜLERİN TERCİHİ Ünlü isimler İsveç diyeti ile zayıflıyor. Adriana Lima, Lana Del Rey, Gülşen, Hadise, Selena Gomez, Avril Lavigne, Ebru Gündeş, İrem Derici, Jessica Alba, Miley Cyrus, Hülya Avşar, Nicole Kidman, Çağla Şıkel ve Rihanna ünlü isimler İsveç diyeti ile formlarına kavuştu. İSVEÇ DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Listede belirtilen miktardan fazla gazlı içecek tüketmemelisiniz. Günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. İsveç diyetini 13 günden fazla devam ettirmemelisiniz. İsveç diyetine tekrar başlamak için 3 ay beklemelisiniz. Akşam menüsünü öğle, öğle menüsünü de akşam yiyebilirsiniz. 13 GÜNLÜK İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ 1. gün Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 2 domates, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 2 yumurta, Akşam: zeytinyağı ve limon eklenmiş salata, 200 gram biftek, 2. gün Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt Akşam: Yeşil salata ve 1 meyve 200 gram biftek 3. gün Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak Akşam: 1 dilim salam, yeşillikli salata, 2 haşlanmış yumurta 4. gün Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 1 rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir, 1 haşlanmış yumurta Akşam: ve 2 dilim portakalın suyu ve 100 gram yoğurt 5. gün Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç, Limon ilave edilmiş Öğle: 200 gram haşlanmış balık, limonlu ve yağsız Akşam: 1 porsiyon brokoli ve yeşil salata, 200 gram biftek 6. gün Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: , 2 haşlanmış yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç Akşam: Yeşil salata, 200 gram derisi alınmış tavuk, 7. gün Sabah: Şekersiz çay Öğle: 1 meyve, 200 gram ızgara et Akşam: Yenilmeyecek 8. gün Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates, 2 haşlanmış yumurta Akşam: Zeytinyağı ve limon ilaveli yeşil salata, 200 gram biftek 9. gün Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 100 gram yoğurt,1 dilim salam Akşam: 200 gram biftek, 1 meyve, yeşil salata 10. gün Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek ve 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak Akşam: 1 dilim salam, yeşil salata, 2 haşlanmış yumurta 11. gün Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek yanında 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 1 rendelenmiş havuç, 1 haşlanmış yumurta, 25 gr yağsız peynir Akşam: 100 gram yoğurt, 2 dilim portakalın suyu 12. gün Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 2 haşlanmış yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç Akşam: Salata, 200 gram derisiz tavuk 13. gün Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest) Öğle: 2 haşlanmış yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç Akşam: Salata, 200 gram derisiz tavuk