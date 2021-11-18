İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström Başkan Kurt'u ziyaret etti

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Herrström ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, Büyükelçi Herrström'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Odunpazarı Belediyesinde gerçekleştirdikleri proje ve çalışmaları Büyükelçi Herrström'a anlatan Başkan Kurt, hayata geçirdikleri tüm çalışmalarda insan ve çevre kavramını ön plana alarak hareket ettiklerini ifade etti. Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarında kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı gruplarına öncelik tanıdığını belirten Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinin sosyal demokrat, şeffaf ve katılımcı bir belediye olduğunu vurguladı.

Başkan Kurt'a konukseverliği için teşekkür eden İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Odunpazarı Belediyesi ile karşılıklı işbirliklerine imza atmak istediklerini söyledi.

Ziyaretin ardından Başkan Kurt ve İsveç Büyükelçiliği heyeti tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Kara Kamil İletişim Merkezi'ne giderek, Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi ve Uluslararası Ahşap Eserler Festivali sunumlara katıldı. Daha sonra, Başkan Kurt ve Herrström tarihi Odunpazarı bölgesini gezdiler.

Eskişehir ve Odunpazarı'nı çok beğendiğini söyleyen İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı Başkan Kurt'u tebrik etti.

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