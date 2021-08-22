İsveç Başbakanı Löfven istifa edeceğini açıkladı
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İsveç Başbakanı Löfven istifa edeceğini açıkladı

İsveç Başbakanı Löfven istifa edeceğini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsveç Başbakanı Stefan Löfven Kasım ayında görevinden istifa edeceğini ve Sosyal Demokrat Parti başkanlığını bırakacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven Kasım ayında görevinden istifa edeceğini ve Sosyal Demokrat Parti başkanlığını bırakacağını açıkladı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, bugün yaptığı açıklamada görevinden istifa edeceğini duyurdu. Sosyal Demokrat Parti başkanlığına da aday olmayacağını ifade eden Lövfen, "On yıldır parti başkanıyım, 7 yıldır başbakanım. Ama her şeyin bir sonu vardır. Yerime gelecek halefime en iyi koşulları sağlamak istiyorum" dedi.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lena Baastad da Başbakan Lövfen'in aldığı kararı ve eylemlerini saygıyla karşıladıklarını ifade ederek, aynı zamanda yeni bir parti lideri atamanın zamanının geldiğini söyledi. Baastad Kasım ayında yapılacak parti kongresinin ardından çalışmaların başlayacağını ifade etti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İsveç Başbakanı Löfven istifa edeceğini açıkladı - Haberler
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