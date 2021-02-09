İstismarı anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Hilton, duruşmada istismara uğradığını ileri sürdüğü Provo Canyon School aleyhine tanıklık yaptı.

20 YILLIK KABUS

"Benim adım Paris Hilton" diyerek başladığı konuşmasında ABD'nin dört bir yanındaki okullarda benzer olaylar yaşayanlar adına konuşacağını ekledi. Hilton konuşmasında, son 20 yıldır aynı kabusu yaşadığını da sözlerine ekledi. Sonra da hem fiziksel ve zihinsel olarak hem de sözlü istismara uğradığını belirtti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konuşması sırasında o günlere dönen Hilton, gözyaşlarını da tutamadı. Şu anda 39 yaşında olan Hilton, geçtiğimiz ağustos ayında, 17 yayındayken okuduğu Provo Canyon School'da hem fiziksel hem de zihinsel anlamda istismara uğradığını itiraf etmişti.

KENDİ KANALINDA ANLATMIŞTI

Kendi kanalında konuşan Paris Hilton, gerçeği uzun süre sakladığını belirterek " Fakat dönüştüğüm güçlü kadınla gurur duyuyorum. İnsanlar hayatımdaki her şeyin benim açımdan kolay olduğunu sanabilir ama dünyaya gerçekten kim olduğumu göstermek istiyorum' demişti. O dönemde korktuğu için ailesine olup bitenleri anlatmadığını belirten Hilton, o programda panik atak geçirdiğini ve her gün ağladığını da ifade etmişti. Hilton bu olay yüzünden kendini "Mahkum gibi" hissettiğini de belirtmişti.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Dün gerçekleşen bir oturumda konuşan Paris Hilton, o dönemi gözyaşları içinde hatırladı ve anlattı. Hilton, Instagram sayfasında da konuyla ilgili paylaşımlar yaptı.

'ONLARIN DA SESİ OLACAĞIM' Paris Hilton 22 Ocak'ta yaptığı bir paylaşımda da, istismara uğradıktan sonra eve döndüğünde çekilen fotoğraflarını paylaşıp "Bu fotoğraflar ben 18 yaşındayken çekilmişti. Gözlerimdeki acıyı görebiliyorum" diye yazmış ve bu tür olaylara yaşayanların sesi olacağını eklemişti.

Kaynak: Hürriyet