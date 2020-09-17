İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm Sakarya'da 12 yaşındaki çocuğu istismardan tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah ifadesinde, "İstismar etmedim, dede şefkatiyle öptüm" sözleriyle kendini savundu.

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Fatih Nurullah ismiyle tanınan Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Sağban, küçük kızı dede şefkatiyle öptüğünü belirtti.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; Çocuğun ailesinin yanında hizmetli olarak çalıştığını belirten Şağban ifadesinde, "F.A., eşi E. ve kızları Y. yanıma gelirler, el öperlerdi. Çocuğun yaşı küçük olduğu için yanağından öpmüşümdür. Bu öpüş örf ve adet içerisinde dede şefkati ile yapılmıştır. Hiçbir zaman taciz ve sarkıntılık yaşanmamıştır" dedi.

İşte Eyyüp Fatih Şağban'ın ifadesi;

"Bulunduğum üst kata yemek- içecek getirdiği olmuştur ama yanında annesi veya kardeşleri bulunurdu. Nadiren yanıma tek başına geldiği olmuştur. Y. ve kardeşleri örf ve gelenek gereği elimi öpmüşlerdir. Benim de sevgi çerçevesinde onları yanağından öpmüşlüğüm vardır.

"O CÜMLELER ONU YATIŞTIRMAK İÇİN KURULDU"

Ses kayıtlarında baba F.A.'nın 'Dudağından öptün öyle mi?' dediği, benim 'He öyle' dediğim olay, aslında Y.'nin elini öperken bana sarılmasından ibarettir. Bunun ötesinde bir şey olmamıştır. Bu konuşmalarda yönlendirme vardır. Beni zora sokarak lafı buraya getirmiştir. Cümleler ilk duyulduğunda yanlış anlaşılsa da F.A. ile aramızda eskiye dayalı manevi geçmişimizden dolayı onu yatıştırmak üzere kurulmuş cümlelerdir.

"70 BİN TL'Yİ BENDEN ALMAK İÇİN KUMPAS KURDULAR"

Kızlarını kullanarak, aralarında kararlaştırdığı 70 bin TL'yi benden almak amaçlı kumpas kurmuşlardır. Bu parayı ödemediğim için bu hadiseler olmuştur. Daha önce benden hiç para istememişlerdir. O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür."