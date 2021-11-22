İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybeden Ayşegül'den geriye bu görüntü kaldı

KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ

Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAALESEF KURTARILAMADI

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet