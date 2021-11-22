İstismara direnince başı taşla ezilmişti! Yaşam savaşını kaybeden Ayşegül'den geriye bu görüntü kaldı
Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M.'nin takip edip cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı Ayşegül Aydın, 12 Temmuz'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz genç kızdan geriye ise hastane odasında çekilen son görüntüleri kaldı.
KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda dershaneden eve dönen 16 yaşındaki Ayşegül Aydın, kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. (20) tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen Aydın'ı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.
YOLDAN GEÇENLER FARK ETTİ
Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MAALESEF KURTARILAMADI
Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül Aydın ise Gebze'deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül Aydın gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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