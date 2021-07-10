İstinye Üniversitesi 2020 Mezuniyet Töreni

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu 2020 mezunları, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Topkapı Kampüsü'nde gerçekleşen törenle mezuniyetlerini kutladı.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu 2020 mezunları, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Topkapı Kampüsü'nde gerçekleşen törenle mezuniyetlerini kutladı.

Covid19 salgını tedbirleri nedeniyle 2021 yılına ertelenmek durumunda kalan 2020 mezuniyet töreninde; İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanı Dr. Muharrem Usta ve İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz konuşma gerçekleşti. Büyük bir coşkuyla geçen İstinye Üniversitesi 2020 Mezuniyet Töreni; mezun olan öğrencilerin kep atmalarıyla tamamlandı.

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Kaynak: Habermetre