İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi Karaman'ın Başyayla ilçesinde istinat duvarına çarpan hafriyat kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi.

Karaman'ın Başyayla ilçesinin Kaşoluk mevkiinde meydana gelen olayda 57 yaşındaki Mustafa Bayrakçı, yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine istinat duvarına çarparak alev aldı. Sürücü mahallinde sıkışan Bayrakçı, ise feci şekilde yanarak can verdi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine hemen kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyona müdahale ederken, sürücü mahallinde sıkışan Bayrakçı, ise feci şekilde yanarak can verdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bayrakçı'nın cansız bedeni kamyondan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA