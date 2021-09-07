İstimlak ne demek? İstimlak anlamı ne?

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İSTİMLAK NE DEMEK?

İstimlak: İstimlak, devlet ya da tüzel kişilerin, kamu yararı için özel mülklerde bulunan taşınmaz malların tamamının ya da bir kısmının bedelini ödeyerek tarafına geçirmesi anlamına gelir.