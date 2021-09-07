İstimlak ne demek? İstimlak anlamı ne?
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İstimlak ne demek? İstimlak anlamı ne?

İstimlak ne demek? İstimlak anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstimlak, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstimlak ne demek? İstimlak anlamı ne? İşte, İstimlak kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstimlak kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstimlak anlamı ne? İstimlak ne demek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İSTİMLAK NE DEMEK?

İstimlak: İstimlak, devlet ya da tüzel kişilerin, kamu yararı için özel mülklerde bulunan taşınmaz malların tamamının ya da bir kısmının bedelini ödeyerek tarafına geçirmesi anlamına gelir.

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