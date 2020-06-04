İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi

Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi.

04.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:14

Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi. Batı Afrika ülkelerinde haziran itibarıyla ikinci dalga çekirge istilası bekleniyor.

Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor. 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor.

BM, HAZİRAN AYI İÇİN UYARIDA BULUNDU

Birleşmiş Milletler haziran ayında ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu. Zira ikinci dalga daha uzun ve güçlü olabilir.


İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin vekilliği neden düştü? 3'ünün bir ortak noktası var
1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin vekilliği neden düştü? 3'ünün bir ortak noktası var
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Metin Bulut Rüştü Zorlu Zülfü Demirbağ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Murat Boz Şeyma Subaşı
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mehmet Aurelio
Daha Fazla Libya Antalya Galatasaray Donald Trump
Şu an buradasınız: İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:14:57. #1.15#
title