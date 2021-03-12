İstiklal ne demek? İstiklal anlamı ne?
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İstiklal ne demek? İstiklal anlamı ne?

12.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:44
İstiklal ne demek? İstiklal anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstiklal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstiklal ne demek? İstiklal anlamı ne? İşte, İstiklal kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İstiklal kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İstiklal anlamı ne? İstiklal ne demek?

İSTİKLAL NE DEMEK?

İstiklal, -li:

isim, (istikla:li, l ince okunur), Arapça isti?lal

Bağımsızlık:

"Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir." - Atatürk.

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