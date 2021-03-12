İstiklal ne demek? İstiklal anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İstiklal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İstiklal ne demek? İstiklal anlamı ne? İşte, İstiklal kelimesin anlamı!