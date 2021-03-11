"Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sergisi"

Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Tünel Meydan'da gerçekleştirilen açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan açılış programında konuşan Yıldız, "İstiklal Marşımızın kabulünün yıldönümü ve Mehmet Akif'i anma programını gerçekleştiriyoruz. Medeniyetlerin üç sac ayağı üzerine kurulduğunu biliriz: İnsan, mekan ve zaman. Medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri vardır, taşıyıcı mekanları vardır ve taşıyıcı zamanları vardır. Elbette bu topraklarda varoluş mücadelemizin hikayesi İstiklal Marşımızın ilk cümlesidir: Korkma!" dedi.

Yıldız, milletin bütün tarihini, mücadelesini anlatan metnin İstiklal Marşı'nda bulunabildiğini belirterek, "Şairler bir toplumun ruhunu, onun medeniyet müktesebatını, onun sosyopsikolojisini taşır, onu yaşatırlar. Şu anda bulunduğumuz cadde İstiklal Marşımızın da ismi olan İstiklal Caddesi. İstiklalimizin sembolü olan bir caddede milli mutabakat metni olan İstiklal Marşımızın 100. yıldönümünü idrak ediyoruz." diye konuştu.

Demirelli de katılımcılara teşekkür ederek, "İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yılı vesilesiyle belediyemizin etkinliğinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. İstiklal mücadelesinin olduğu yıllar zor yıllardı. Bu mücadeleyi yürüten lider kadro o yıllarda bir marş yazdırma ihtiyacı duymuş ve bunun için birçok kişiye teklif götürülmüştü. Birçok metin ortaya çıktı ama bu metinlerin hiçbiri kabul görmedi. O zaman bu mücadeleyi yürüten kadro, bu marşı en iyi yazacak olan kişinin Mehmet Akif Ersoy olduğunu biliyordu." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda yansıttığı ruhun Türk milletinin çağlar boyu duyduğu milli ve manevi duyguları yansıttığının altını çizen Demirelli, "Mehmet Akif Ersoy, yaşamıyla fikirlerini birleştirmiş, özüyle ve sözüyle doğru olan bir insan. Vatan şairi. Bütün o milli mücadeledeki ruhu iliklerine kadar hissetmiş, bu yıllarda ülkemizin birçok vilayetini dolaşarak camilerde milli mücadeleye olan o desteği arttırmak, coşkuyu arttırmak için vaazlar vermiş ve milli mücadelenin hem fikri sahasında hem de aksiyon sahasında bulunmuş bir insandı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yılı İstiklal Marşı yılı olarak belirlediğini kaydeden Yıldız, katılımcılara teşekkür ederek herkesin İstiklal Marşı yılını kutladı.

Özkan ise serginin hayırlı olmasını dileyerek, "Milli marşın yazılması için vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a teklif götürüldü ancak Akif, ucunda para ödülü olduğu için yarışmaya katılmayı kabul etmedi. Çünkü o, vatan için hazırlanacak milli marş karşısında para alınmasını doğru bulmuyordu. Onun için bu bir vatan göreviydi. O dönemde Mehmet Akif Ersoy'un bir paltosu bile yoktu. Zor durumlarda arkadaşının paltosunu ödünç alırdı. Buna rağmen Akif, para ödülünün bağışlanması şartıyla marşı yazmayı kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" sözünü hatırlatan Özkan, "İstiklal Marşımız bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın ve verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Milletimiz, Akif'in İstiklal Marşıyla ortaya koyduğu değerlere her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir." diye konuştu.

Kabulünün 100. yılında İstiklal Marşı'nın tarihi sürecini anlatan ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan fotoğraf sergisi, 16 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı