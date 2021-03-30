İstiklal Marşı okuma yarışmasından kazandığı ödülü, sevgi evindeki çocuklara bağışladı

Muğla'da, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Elif Naz Damkacı, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'ndan kazandığı para ödülünü, "Mehmet Akif Ersoy yazdığı halde ödülü kabul etmemiş, ben okuduğum için mi kabul edeceğim?" diyerek geri çevirdi.

Muğla'da, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Elif Naz Damkacı, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'ndan kazandığı para ödülünü, "Mehmet Akif Ersoy yazdığı halde ödülü kabul etmemiş, ben okuduğum için mi kabul edeceğim?" diyerek geri çevirdi.

İl Müftülüğünce, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yıl dönümünde düzenlenen yarışmada, Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu öğrencisi Elif Naz, birinci oldu.

Müftülük yetkililerinin para ödülünü yatırmak için banka hesap numarası istediği Elif Naz, ödülü "Mehmet Akif Ersoy yazdığı halde ödülü kabul etmemiş, ben okuduğum için mi kabul edeceğim?" diyerek almak istemedi.

Bunun üzerine İl Müftüsü İbrahim Öcüt, Elif Naz, annesi Ayşe ile babası Ali İhsan Damkacı'yı Muğla'ya davet etti. Burada, başka bir yere bağışta bulunabileceğini öğrenen Elif Naz, para ödülünü, Muğla'da sevgi evlerinde kalan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'e teslim etti.

"Sadece o ödülü okuduğum için ben kabul edemezdim"

Elif Naz Damkacı, yaptığı açıklamada, maneviyatın kendisi için daha önemli olduğunu, ilk okuldan beri İstiklal Marşı'nı okuyarak büyüdüğünü söyledi.

Okulunda yapılan duyuruyla yarışmadan haberdar olduğunu anlatan Damkacı, "Yarışmayı kazanmak benim için çok büyük bir gurur. Mehmet Akif'in yazarken almadığı, hele ki öyle zor bir dönemde böyle kutlu bir marş yazarken almadığı o ödülü, sadece okuduğum için ben kabul edemezdim. Belki küçük bir param olurdu ama maneviyat benim için çok daha büyük." dedi.

Davranışıyla duygulandırdı, gururlandırdı

Elif Naz'ın babası Ali İhsan Damkacı ise kızlarının birinciliğinden ve ödülünü çocuklara bağışlamasından dolayı onur duyduklarını ifade etti.

Müftü Öcüt ise Elif Naz'ın ödülünü sevgi evlerindeki çocuklara bağışlayacağını söylediğinde çok duygulandıklarını belirterek, "Hala Anadolu'muzda yavrumuz gibi bu duyguyu taşıyan, milli duyguları, şuuru idraki derin olan bu yaşta gençlerimizin olması bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik de Eliz Naz'ın davranışının kendileri için çok daha kıymetli olduğunu belirtti.

Elif Naz'ın kendilerini aradığı zaman bu ruhu yeniden yaşadığını vurgulayan Bozçelik, "Bu ülkenin gençleri, çocukları kendi kültüründen, toprağının inançlarından beslendiği sürece inanıyoruz ki çağlara damga vuracaktır. Çağlar değişse de bu inancın, ruhun değişmediğini gördük. Bu anlamda gerçekten çok mutluyuz. Bağışlanan bu ödülün maddi karşılığı elbette çocuklarımıza ulaşacak ama asıl bu jest, bu davranış, bu anlayış bizim için her şeyin üzerinde." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça