İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü
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Kavak, Havza, Güncel

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kavak, Havza, Bafra, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde program düzenlendi.

12.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:01
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kavak, Havza, Bafra, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde program düzenlendi.

Kavak'ta Yaşar Doğu İlkokulunun düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Okul öncesi öğretmeni Ceren Sabah Tüfenk'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından bayrak gösterisi yapıldı, şiirler seslendirildi, tiyatro oyunu, İstiklal Marşı oratoryosu ile Milli Mücadelemiz konulu gölge oyunu sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona eren programa, Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, daire amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Havza

Havza Belediye Kültür Merkezinde Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo seslendirildi ve sinevizyon gösterimleri yapıldı.

Koro tarafından seslendirilen türküler, öğrenciler tarafından işaret dili ile yorumlandırıldı.

Programın sonunda İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı tarafından verildi.

Programa, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bafra

Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı sosyal bilgiler öğretmeni Gökmen Karagöl yaptı.

Konuşmanın ardından, İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve İstiklal Marşı kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öğrencilerin gösterileri ile son bulan programa, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Bafra Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, Bafra Cumhuriyet Baş Savcısı Turgut Türkmen, siyasi partilerin temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Ladik

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ladik'te program düzenlendi.

Ladik Akpınar Fen Lisesi tarafından hazırlanan program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Akpınar Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Rahim Demir yaptı.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve İstiklal Marşı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u konu alan şiir ve resim sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Kavak Kaymakamı ve Ladik Kaymakam Vekili İbrahim Engin Şenay, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Vezirköprü'de program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Köprülüler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ömer Ozan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video gösteriminin yapıldığı programda, skeç gösterimi, şiir ve oratoryo gösterisi yer aldı.

Programa, Kaymakam Kudret Kurnaz, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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