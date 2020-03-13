İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, "Bir milletin bağımsızlığı için en değerli varlık olan vatanının düşman işgali altında olduğu ve bunun için verilen mücadelenin kaleme alındığı İstiklal Marşımızı anlamak ve aynı...

13.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:50
İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, "Bir milletin bağımsızlığı için en değerli varlık olan vatanının düşman işgali altında olduğu ve bunun için verilen mücadelenin kaleme alındığı İstiklal Marşımızı anlamak ve aynı şeylerin tekrarlanmaması için anlatmak, hepimizin en büyük görevidir" dedi.


SANKO Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 99'uncu yıldönümü nedeniyle Edebiyat Kulübü tarafından "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" konulu programda konuşan Prof. Dr. Bayram, Cumhuriyet'in ilanından önce, düşman işgali altındaki vatan toprağı için büyük bir cesaretle şehir şehir gezen ve halkı bu konuda bilinçlendirmeye çalışan Mehmet Akif'in, camilerde hutbeler vererek, kahraman askerlerimizin yanında yer aldığını söyledi.


Mehmet Akif'in, "Sahipsiz memleketin batması haktır; sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır" dizelerinde vatan sevgisini ifade ettiğini anlatan Prof. Dr. Bayram, İstiklal Marşımızın, Cumhuriyetimizin ve ulusumuzun bağımsızlığının en büyük abidelerinden olduğuna vurgu yaptı.


Prof. Dr. Bayram, "Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı, rahmet ve gönül borcu ile anıyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İrem Yurdabayrak'ın sunuculuğunu yaptığı programda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi İrem Eyinacar, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı hakkında bilgi aktardı.


Ortak Dersler Birimi, Türk Dili Birimi'nden Öğretim Görevlisi Didem Karayakupoğlu'nun danışmanlığını yaptığı Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi ve Edebiyat Kulübü Başkanı Sümeyye Arzakçı, Hemşirelik Bölümü öğrencileri Alican Yıldız, Nihat Konak, Sencer Şahin, Fatma Tizikoğlu, Beslenme ve Diyetetik öğrencileri Ganime Nur Turan, Fatma Sena Büyükyılmaz, Zümra Akpek, Gülendem Yiğit ile Tıp Fakültesi öğrencileri Mert Saygılı, Salih Savaş, Mehmet Efe Palacı'dan oluşan koro "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" adlı bir oratoryo seslendirdi.


Programa, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, doktorlar, öğretim üyeleri, idari kadro ve öğrenciler katıldı.


Tören sonunda, İstiklal Marşı'nın kabulünden önce 17 Şubat 1921 tarihinde o dönem yayın hayatını Ankara'da sürdüren ve Mehmet Akif'in başyazar olduğu Sebilürreşad dergisinin 468'inci sayısının günümüz Türkçesi'ne çevrilen nüshası katılımcılara dağıtıldı. İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de kabul edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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