İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla esnafa Türk Bayrağı dağıttı.

İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından mili marş olarak kabulünün 97. yıl dönümü dolayısıyla Fevziye Cami'nde toplanan grup, İstiklal Marşı ve dua okunmasının ardından basın açıklaması yaptı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, yaptığı konuşmada, dün olduğu gibi bugün de mücadele ruhunun, ayaklardaki prangayı kırma azminin benzerine şahit olduklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın, ellerinde bayrak, dillerinde tekbirle vatanını savunan milletin ittifak ettiği bir metin olduğuna işaret eden Kahraman, "Yurdumuzda gürültüler, bozuk sesler çıkarmaya çalışan düşmanlara, sadece top tüfekle değil hicranlı Anadolu'nun sesi olarak çıkan bir de Mehmet Akif vardır. Onun iman, azim ve düşünce aksiyonu milletimize soluk düşmanlarda ise ürperti meydana gelmiştir. Bize İstiklal Marşı gibi bir miras bıraktığı için ona ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup, çarşı esnafına ve vatandaşlara Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablo dağıttı.