ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Ağrı, Erzincan ve Kars'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler müzik dinletisi ve oratoryo sundu, tiyatro gösterisi yaptı.

Programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Ağrı

Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nda insanların tüylerini diken diken eden bir ruh olduğunu anlattı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de konuşma yaptığı programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Erzincan

Erzincan İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Vali Mehmet Makas, İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın ve istikbalin sembolü olduğunu aktardı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösteriminin yapıldığı programda, şiir okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kars

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, 15 Temmuz Şehitler Lisesi edebiyat öğretmeni Ayşe Balkaya tarafından Mehmet Akif Ersoy'un edebi yönü anlatıldı.

Şiirlerin okunduğu ve video gösteriminin yapıldığı programda, Vali Türker Öksüz, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kağızman ilçesinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.