İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı

12.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:02
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

Osmaneli İmam Hatip Ortaokulunun salonunda, Atatürk Ortaokulunun hazırlamış olduğu programa, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel Meclis üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Orta Okul Müdür vekili Durmuş Ali Ünlünün günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Ünlü "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak kahraman ordumuza ithaf edilen, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir coşkuyla ve oy birliğiyle milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur" dedi.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu video izlendi. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, Okullar arasında düzenlenen En Güzel İstiklal Marşı'nı Okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşını okumaları çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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