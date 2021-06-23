İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışması sonuçlandı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mektup yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi, İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında mektup yarışması düzenlendi.

Yarışmayla, dijital çağın unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatılması, milli ve manevi değerlerin gençlere kazandırılması, milli şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, "Çocuklarımızın hepsini yüreklerinden öpüyorum, ellerine sağlık, onları yetiştiren anne babaları ve öğretmenlerini saygıyla muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan'a çok yakışan ve eğitime büyük anlam katan önemli bir etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Etkinliğimiz aslında İstiklal Marşı'mızın 100. yıl dönümünde 100 etkinlikle Akif'imizi anıyoruz hep birlikte. Akif'i konuşmak gerçekten zor. Akif aslında eserleriyle, Safahat'ıyla, İstiklal Marşı ile konuşuyor. Ama Akif'imizin vatan sevgisini, özellikle millet şuurunu hep birlikte yansıtabileceğimiz etkinlikler içerisinde belki de önemli bir etkinlik de bu olur diye düşünmüştük. Burada ortaya çıkan bu eseri mutlaka diğer çocuklarımıza da okutacağımız, onları da bundan sonraki Akif'le ilgili etkinliklere katacağımız güzel bir sürecin de başlangıcı olsun. Bundan sonra da geleneksel olarak bu çalışmayı her yıl sürdürelim. İnşallah o bayrağı çocuklarımıza nesilden nesile, kuşaktan kuşağa aktaralım. Burada hiçbir zaman kendisi için ikbal endişesi olmayan ama izzetle yaşayan, şerefle yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Bence o insanın sadece edebi olarak ortaya koydukları değil, şahsiyeti çok çok kıymetli, o şahsiyetin bitmeyen vatan sevgisi çocuklarımıza çok iyi anlatılmalı. Ben kültür ve sanatın hamiliğini üslendiğini çok yakinen bildiğim Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katkılarıyla oluşturulan bu program için kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da ödül törenine telefonla katıldı. Argon, konuşmasında şunları kaydetti:

"Gençlerin Mehmet Akif'imizi anlamaları, onun hakkında yalan yanlış bilgilere değil doğruya ulaşmaları için bugünkü çalışmaların çok önemi var bence. Gençlerimiz iyi bilmeli ki Mehmet Akif, Allah'ın lütfettiği yeteneğini kendisi için değil vatanı ve milleti için kullanmıştır. Onun bize bıraktığı Safahat çok iyi okunmalı, anlaşılmalı ve hatta kendi kanımca okullarda ders kitabı olmalıdır diyorum. Herkese yürekten teşekkür ediyorum, çok güzel bir iş yapmışsınız."

Mehmet Akif Ersoy sevdalısı gençler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışma birincilerine 3 bin, ikincilerine 2 bin, üçüncülerine ise bin liralık ödül yanında plaket ve danışman öğretmenlere 200 liralık kitap çeki takdim edildi.

Eyüpsultan Belediyesi Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yapılan ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, öğrenci ve velilerin katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç