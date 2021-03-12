İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü Kartal'da kutlandı
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İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü Kartal'da kutlandı

12.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:14
İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü Kartal'da kutlandı

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesinin 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolasıyı ile Kartal'da program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesinin 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolasıyı ile Kartal'da program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Etkinliğe Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 'On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal' adını taşıyan program; öğretmen ve öğrencilerin konuşmaları, slayt gösterisi, müzik dinletileri ile devam etti.

Program; İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi tarafından geçen yıl düzenlenen; ancak pandemi nedeniyle ödül töreni ertelenen "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy" isimli şiir yarışmasının kazananlarına ödüllerin verilmesi ile sona erdi.


İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü Kartal'da kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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