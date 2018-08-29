İstiklal Caddesi'ni Rengarenk Klasik Araçlar Süsledi

Beyoğlu'nda 12 gün devam edecek olan Antika Festivali, renkli bir etkinlikle start aldı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği İstiklal Caddesi, festival kapsamında rengarenk klasik araçlarla doldu. Yeşilçam'ın usta sanatçıları klasik araçlarla İstiklal Caddesi'ni turlarken, vatandaşlar nostaljik araçlar ve sanatçılarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul'un dört bir yanından Türkiye'nin en iyi onlarca antikacısının yer aldığı Antika Festivali başladı. Festival, rengarenk klasik araçların Galatasaray Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na gerçekleştirdiği kortej ile start aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da kullandığı klasik otomobil ile korteje katıldı.

TURİSTLERDEN KLASİK ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

Yeşilçam'ın usta isimleri de nostaljik araçlarla İstiklal turu yaptı. Hababam Sınıfı oyuncuları giydikleri izci kıyafetleriyle festivale renk katarken, vatandaşlar sanatçılarla ve klasik araçlarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Turistler de korteje yoğun ilgi gösterdi. Kortejin geçişini turistler telefonlarıyla görüntüledi. Antika Festivali'nin açılışında sanatçı Erhan Güleryüz sahne aldı. Unutulmaz şarkılarını hayranları için seslendiren Güleryüz, sevenlerini yıllar öncesine götürdü.

"ANTİKALAR GEÇMİŞ VE GELECEK ARASINDA İLİŞKİ SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ SANAT"

Tüm sntikaseverleri Beyoğlu'na davet eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu kültür ve sanatın merkezi. Antika da kültürümüzün en önemli disiplinlerinden biri. Çukurcuma muhiti ve semtiyle Beyoğlu aslında antikacıların da merkezi. Dolayısıyla Beyoğlu Festivalleri kapsamında mutlaka antikaya zaman ayırmaya gayret ediyoruz. Çünkü antikalar geçmiş ve gelecek arasında ilişki sağlayan en önemli sanat alanı. İlgi de görüyor. Beyoğlu kültür ve sanatın merkezi olduğu kadar aynı zamanda turizminde merkezi. 50 bin yatağımız var. 50 bin yatağı şu günlerde yüzde yüz dolduruyoruz. Hem yerli hem yabancı insanların ilgisini çekiyor. Önümüzdeki günler boyunca Antika Festivali Beyoğlu Taksim Meydanı'nda. Hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her zaman çok ilgi oldu, bugün de ilgi var. Bu arada antika tadında Hababam Sınıfı'ndan başlayarak bu işe destek veren sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

(Tunacan Atalay - Hülya Keklik/İHA)