İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
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İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel

İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk İstanbul'daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanına akın etti.

İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk

İSTANBUL - İstanbul'daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanına akın etti. Korona virüs tedbirlerinin unutulduğu yoğunluk adeta 'İğne atsan yere düşmeyecek' dedirtti.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk iş günü sonunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan seli yaşandı. Hafta içi her gün saat 21: 00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Korona virüse rağmen kalabalık içerisinde yiyecek ve içecek tüketerek sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanındaki korkutan yoğunluk adeta 'İğne atsan yere düşmeyecek' dedirtti.

İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesinde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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