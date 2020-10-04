İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI

04.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:23
İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHATaksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezken, birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.Hafta sonunun son akşamında İstanbullular Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Dünya'da ve Türkiye'de vaka sayıları artarken, yetkililer de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor. Ancak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu görüldü. Birçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sürmeli Halil Sezai Özlem Yıldız Türkan Şoray
Spor Babel Samatta Gökhan Töre Fırat Aydınus Malcolm Thomas
Daha Fazla Çorum İşgal Ak Parti Nişantaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 23:27:33. #1.15#
title