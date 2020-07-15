İstihdam Kalkanı Paketi' TBMM'ye sunuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstihdam Kalkanı Paketi' TBMM'ye sunuldu

'İstihdam Kalkanı Paketi' TBMM'ye sunuldu.

15.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:16

'İstihdam Kalkanı Paketi' TBMM'ye sunuldu. Kanun Teklifi ile Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni şartlar belirlendi. Teklifte ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı, üç ay süreyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Teklifle kısa çalışma uygulamasının, sektörel bazlı uzatılması da söz konusu olabilecek. Bu sektörleri ve teknik detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirleyecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA İLİŞKİN DE BİR DÜZENLEME GELDİ

Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde; sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi, fesih engelinin istisnaları arasına eklendi.

Teklife göre işten çıkarma yasağında süre de uzayabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran 2021'e kadar, üçer aylık dönemler halinde uygulamayı uzatabilecek.

İş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin zorunluluk ise pandemi nedeniyle eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesi sebebiyle oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına 2023 sonuna ertelendi.

Bu arada yabancı plakalı araçlarla Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşların, karayollarında gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde uygulanacak idari para cezaları, artık yerli plakalı araçlarla aynı düzenlemelere tabi kılınacak.

Bir diğer düzenlemeye göre ise Soma'daki kömür ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçiler tazminatlarını Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan alabilecek.

(İHA)

İstihdam Kalkanı Paketi' TBMM'ye sunuldu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz Güncel
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı Magazin
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı Spor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi Spor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Griezmann, forma tanıtımında yer aldı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Adem Büyük Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: İstihdam Kalkanı Paketi' TBMM'ye sunuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 14:59:45. #1.15#
title