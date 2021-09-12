İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği - Haberler
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İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra bir süredir sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan şaşırtan bir paylaşım geldi. İmajında radikal bir değişiklik yapan Selçuk, herkesi şaşırttı.

6 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, kendisini bekleyen projeleri ve okumaları olduğunu ifade etmişti.

"DERDİM YİNE ÇOCUKLAR"

İstifasından sonra sessizliğe bürünen eski bakan Selçuk, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Selçuk, "Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

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Servet Uzun
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Yorumlar (1)
ADEM GÜLER:Virt zırt işiniz gücünüz. insanlar somut çözümler bekliyor sizi anlıyorum haklısınız gibi içi boş dolu kelimelerden ziyade. Konuşmaktan başka yapacak birşeyleri olan yok mu acaba. Elestirmekten başka çözüm önerileri olan yok mu. Çok acı maalesef. Çalışıyor gibi gözüken koşu bandında koşan siyasiler bir arpa boyu yol alın yol alın ki insanlar size inansin artık.
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Haber: İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği - Haberler
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