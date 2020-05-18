İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
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İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir

FETÖ üyelerini tespit etmekte kullanılan FETÖMETRE'nin geliştiricisi Tümamiral Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmesinin ardından istifa etti. Eski AK Partili vekil Mehmet Metiner'le konuşan Yaycı, istifasının Cumhurbaşkanına tepki olmadığını söyledi.

18.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:17

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı, "onurum zedelendi" diyerek istifa etti. TSK içindeki kripto FETÖ üyelerinin tespitini sağlayan FETÖMETRE analiz programının da geliştiricisi olan Yaycı, eski AK Partili vekil Mehmet Metiner'e konuşarak, "İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir." dedi.

FETÖMETRE'NİN MUCİDİ

TSK içindeki kripto FETÖ üyelerinin tespitini sağlayan FETÖMETRE'nin mucidi Tümariral Cihat Yaycı'nın "gururum incindi" diyerek istifa etmesi gündeme oturdu. Akdeniz'de 'Mavi Vatan' haritasını hazırlayan kişi olarak da bilinen Cihat Yaycı, Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının mimarı olarak gösteriliyordu.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAKLA SUÇLANMIŞ

Yaycı'nın istifasına neden olan dosyanın ayrıntılarını Hürriyet'teki köşesinde kaleme alan Nedim Şener, Yaycı'nın kumpasa uğradığını yazdı. Donanma Komutanlığındaki ihaleye fesat karıştırmakla hakkında rapor yazılan Yaycı'nın dosyasını anlatan Şener, Yaycı'nın "Kamu zararı oluşmasına da müsaade edilmeyecek" diyerek ihaleyi alan firmaya karşı çıktığını anlattı.

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir

"İSTİFAM CUMHURBAŞKANIMIZA TEPKİ DEĞİLDİR"

Gözlerin çevrildiği Yaycı'nın istifa sonrası ne diyeceği merak konu oldu. Yaycı, AK Partili eski vekil Mehmet Metiner'e konuşarak, istifası hakkında merak edilenleri anlattı. Metiner ise bu sözleri Twitter hesabından yayınladı. Söz konusu tweette yazanlar ise şu şekilde: "Cihat Yaycı'nın istifa haberi doğrudur. Kendisiyle konuştum. Dediği şudur: 'İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır."

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir

"İSTİFA ONURLU BİR DAVRANIŞTIR"

Metiner ise Yaycı'nın istifasını onurlu bir hareket olarak yorumlayarak şu cümleleri kullandı: "İstifa onurlu bir davranıştır. Herkese nasip olmaz. Sen kendine yakışanı yaptın. Makamlar gelip geçicidir. Aslolan milletin gönlündeki makamdır. Yeni hayatında başarılar dilerim sevgili kardeşim."

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir

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