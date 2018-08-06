İYİ Parti'den İstifa Eden Özcan Yeniçeri Kimdir?

Özcan Yeniçeri, 1 Ocak 1954'te Gümüşhane Şiran'da dünyaya geldi. Babası Enver, annesi Mahi'dir. Öğretim Üyesi olan Yeniçeri, Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İşletme Muhasebe Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesinde, doktorasını Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı.

KÖŞE YAZARLIĞI VE PROGRAMCILIK YAPTI

Özcan Yeniçeri, bir süre ilk ve orta öğretimde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Ardından 1990 yılında Selçuk Üniversitesi ve Niğde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Niğde Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne getirildi. 1998 yılında doçent oldu. Ahmet Yesevi Üniversitesinin Uluslararası İlişkiler Bölümünü kurdu ve başkanlığını yürüttü. Ahmet Yesevi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığına getirildi. Aynı yıl yönetim organizasyon dalında profesör oldu. Köşe yazarlığı ve televizyon programları yaptı. Yayınlanmış 14 kitabı bulunan Özcan Yeniçeri, Prof. Dr. Osman Turan Kültür Araştırmaları Ödülü sahibidir.