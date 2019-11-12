İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor
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İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor

Bolivya, eski lideri Evo Morales'in muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa ederek Meksika'ya iltica etmesi sonrası yeni devlet başkanını arıyor.

12.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:01
İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor

, eski lideri 'in muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa ederek 'ya iltica etmesi sonrası yeni devlet başkanını arıyor.


Bolivya'yı 14 yıl yöneten solcu lider Morales, istifasının ardından salı günü Meksika Hava Kuvvetleri uçağıyla ülkeyi terk etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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