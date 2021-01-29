İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı "Hakkınızı helal edin" paylaşımı yaptı
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İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı "Hakkınızı helal edin" paylaşımı yaptı

29.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:55
İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı

AK Parti'den ve belediye başkanlığından istifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin gurban olduğum Nevşehir" notuyla bir video paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın istifa edeceği haberleri kulislere bomba gibi düşmüştü. Nevşehir'in hizmetkarı olduğunu söyleyen Başkan Arı, partisi ve kendisinin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

16.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Ancak bugün Arı'nın Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Arı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kardeşlerim dostlarım hemşehrilerim, saat 16.00'da gerekli açıklamayı yapacağım. Gönlünüz rahat, cumanız mübarek olsun"

İstifa edeceği konuşulan Nevşehir Belediye Başkanı 'Hakkınızı helal edin' paylaşımı yaptı

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Belediye başkanı bir sonraki paylaşımında ise Nevşehir'deki günlerine ait bir video paylaştı. Bu videoya ise "Hakkınızı helal edin gurban olduğum NevŞehir" ifadelerini not düştü.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:55:02. #1.14#
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