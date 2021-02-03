İstibdat nedir? Kahrolsun istibdat ne demek? İstibdat TDK anlamı nedir?

İstibdat nedir? Sorusu son dönemlerde en fazla karşılaşılan kelimelerden biri olarak istibdat geliyor. Türkçede yer almasına rağmen bilinmeyen nadir kelimeler içerisinde yer almaktadır. Peki, istibdat nedir? Kahrolsun istibdat ne demek? İstibdat TDK anlamı nedir?

İstibdat nedir? İstibdat'ın anlamı TDK'ya göre: "Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm" demek. Baskı anlamında kullanılan bu kelime ile asıl anlatılmak istenen II. Abdülhamid'in padişah olduğu dönemdir. Bu döneme, uygulanan bazı politikalar nedeniyle istibdat dönemi denmiştir. Peki, istibdat nedir? Kahrolsun istibdat ne demek? İstibdat TDK anlamı nedir?

İSTİBDAT NEDİR?

İstibdat Arapça kökenli bir sözcüktür. Her ne kadar Türkçede bulunan ve yerleşik kullanılan bir kelime olsa dahi, çok bilinen bir sözcük olmadığını dile getirmek mümkün. Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu kelime için, 'Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlüğü tanımayan sınırsız monarşi, despotizm ve despotluk' anlamları karşılık bulmaktadır.

İstibdat Ne Demek?

Farklı kelimeler üzerinden istibdat sözcüğünü ifade etmek mümkün. Özellikle internet üzerinde pek çok farklı makalede ve yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılan sözcükler içerisinde geliyor.

- Uyruklarına herhangi bir hak ve özgürlüğü tanımayan sınırsız monarşi

- Despotluk

- Despotizm

Diğer bir ifade ile zorbalıkla yönetilen bir sistem şeklinde anlatılabilir. Dünyanın birçok farklı ülkesinin yönetildiği bir sistem olarak da ele alınmaktadır. Tek başına ya da cümle içerisinde bu kelime kullanılabilir. Gündelik yaşamda fazla kullanılmasa bile özellikle yazılı pek çok kaynak üzerinden karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır.

Özellikle ülkeler açısından kullanılan bir kelime şeklinde İstibdat sözcüğü geliyor. Ancak aynı zamanda bireysel açıdan kişinin kafasında yer almış düşünce yapısı olarak da ifade edilebilmektedir. İnsanların hak ve özgürlüğünü tanımayan, monarşi ve despotluğu benimsemiş yapı olarak ele alınmaktadır.