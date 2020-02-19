İSTİB Başkanı Kopuz: " Faize yönelik adımlar olumlu"

19.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:44

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun aldığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararının doğru olduğunu belirterek, " Temmuz 2019'da başlayan faiz indirim sürecinde giderek azalan miktarlarda indirim yapıldı. 25 Temmuz 2019'da yüzde 24 olan faiz, 425 baz puan indirimle 19,75'e düşmüştü. Daha sonra yapılan ve giderek azalan indirim oranlarıyla bugün faiz oranı yüzde 10,75'e kadar düştü." dedi.

İstanbul Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, yeni açıklanan oranların umut verici olduğunu söyledi.

Kopuz, Merkez Bankası'nın bu kararlarının yatırım ortamının iyileşmesi doğrultusunda olumlu adımlar olduğunu belirterek, "Ancak bizim asla unutmamız gereken önemli bir gerçek var ki, bugünkü indirimle yüzde 10,25 olan faizler, Gezi olayları öncesinin 2,4 katıdır. Gezi olaylarından önce yüzde 4,5 civarında olan politika faizleri, olayların tırmanması ile artmaya başladı ve 17-25 Aralık, 15 Temmuz ve nihayet 2018 Ağustos ayındaki ekonomik saldırılarla yüzde 24'e kadar yükseldi. Dikkat edilirse Temmuz 2019'da başlayan faiz indirim sürecinde giderek azalan miktarlarda indirim yapıldı. 25 Temmuz 2019'da yüzde 24 olan faiz, 425 baz puan indirimle 19,75'e düşmüştü. Daha sonra yapılan ve giderek azalan indirim oranlarıyla bugün faiz oranı yüzde 10,75'e kadar düştü." dedi.

Gezi öncesi dolar kurunun 1,80, avronun ise 2,35 lira civarında olduğuna dikkati çeken Kopuz, şunları söyledi:

"O zamanlar adı İMKB olan BİST 100 Endeksi 93 bin seviyesini aşmıştı. Gezi sonrası aynı seviyeye ancak 2017 yılı ortasında gelebildi. Kısaca, Gezi olayları öncesi Cumhuriyet tarihinin en başarılı çıkışını yaşamış, yükselen bir Türkiye vardı. Hamaset yapmıyorum, hikaye anlatmıyorum, sadece sonuç odaklı bir değerlendirme yapıyorum. 2013 yılının ilk yarısındaki verilere bakıp diyorum ki, Gezi olayları bir kalkışmadır, Türkiye'nin ilerlemesini engellemek için yapılmış bir kumpastır. Türkiye'ye Gezi olaylarıyla çelme takıldı. Sendeledik ama düşmedik. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, Gezi olaylarının ülkemize dolaylı maliyeti yüzlerce milyar liradır. Gezi'den sonra faizler arttı, paramızın değeri azaldı, işsizlik arttı ve fakirleştik."

ürkiye'nin önüne çıkan engellere rağmen yoluna devam edeceğine olan inancını her zaman koruduğunu belirten Kopuz, son aylarda ekonomide yaşanan iyileşmenin süreceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA