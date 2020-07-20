Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
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Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı

Sosyal platform sitesi Reddit'te bir kullanıcının anlattığı hikayeye göre; evde besledikleri kedinin prezervatifleri dişlemesi sonucu kullanıcının eşi kazara hamile kaldı.

Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
20.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:52

Sosyal platform sitesi olan Reddit'te Playtonic1 adlı kullanıcı başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Evde besledikleri kedilerinin çekmecedeki prezervatifleri dişlemesi sonucu, kullanıcının eşi kazara hamile kaldı.

"KEDİMİZİN ŞEYTANİ BİR ZEKASI VAR"

Playtonic1 adlı kullanıcı Reddit'te paylaştığı hikayesinde, kedisini, "Kedimizin şeytani bir zekası var. Gerçekten, o küçük şeytan bir yaşındaki çocuğumuzdan çok daha zeki. Her şeyin içine dahil olur, her yere girer. Hiçbir kapı, çekmece veya dolap onu durduramaz. İstediği bir şeyin nerede olduğunu her zaman bilir. Onu sahiplendiğimiz ilk haftalar çok kötüydü. Evde bir hayalet varmış gibiydi, çünkü uyandığım her sabah mutfaktaki tüm dolap kapılarını ardına kadar açık buluyordum" ifadeleriyle tanıttı.

KEDİ, PREZERVATİFLERİ DİŞLEDİ

Karısının mide bulantıları nedeniyle doğum kontrol hapını bıraktığını ve bu nedenle prezervatif kullanmaya başladıklarını anlatan adam, "İlk hatam kulak temizleme çubuklarını koyduğumuz ve içine girmeyi en çok sevdiği çekmeceye prezervatifleri koymaktı. Çekmeceyi açtığımda kulak çöpü kutusunu görmüş olmalı. Çünkü aynı çekmecede bir saat sonra çiğnenmiş plastik çubuklar, parçalanmış pamuklar ve prezervatif ambalajlarının saçıldığı korkunç bir manzaraya rastladım" ifadelerini kullandı.

ZARAR GÖRMÜŞ PREZERVATİF HAMİLE KALMASINA SEBEP OLDU

Talihsiz adam, "O sırada aklıma herhangi bir şey gelmedi ve dağıtılmış çekmeceyi topladım, prezervatifleri de yerine koydum. O gece eşimle birlikte olduk, karanlıkta banyoya doğru gittiğimi, malum çekmeceyi açtığımı ve daha önceki manzaraya dair hiçbir şey düşünmeden çekmeceden prezervatif aldığımı hatırlıyorum. Birkaç hafta sonra eşim mide bulantısından ve göğüslerindeki hassasiyetten yakınmaya başladı. Tıpkı ilk hamileliğinde yaşadığı şeyler gibiydi. Bir yıl önce aldığımız ve yarısı kullanılmamış gebelik testleri vardı, onlardan birini kullanmaya karar verdi ve sonuç pozitifti" diye konuştu.

Daha sonra prezervatiflerin bulunduğu çekmeceyi açan adam, ambalajlarda diş ve pati izleri olduğunu fark etti. Kedinin kullandıkları prezervatifte delikler açtığını keşfetmesi ise fazla uzun sürmedi.

Haber Yorumları (3)
ADEM: Kediyi mahkameye versin iste !!!!
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1234: Kedi değil Doğum uzmanı
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HAMİT: Kediye kardeş pardon arkadaş geldi
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500
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