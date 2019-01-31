Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler

Yol Ortasında Korkunç Son! Genç Adamı Taşlarla Ezerek Öldürdüler

Osmaniye'de kimliği belirsiz kişiler, çalıştığı tekstil fabrikasından motosikleti ile evine dönen genç adamı taşlarla döve döve öldürdü.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinde, çalıştığı tekstil fabrikasından motosikleti ile evine dönen Ahmet Ayyıldız (38) kimliği belirsiz kişi yada kişilerce dövülerek öldürüldü.

TAŞALARLA DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde çalıştığı Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde ki tekstil fabrikasında mesaisi biten Ahmet Ayyıldız motosikleti ile evine dönerken Küçük Tüysüz köyü yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önü kesilerek taşlarla darp edilerek feci şekilde öldürüldü.

TAŞLARLA GÖMÜLMÜŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri Ahmet Ayyıldız'ın cansız bedenini yol kenarında üzeri taşlarla gömülmüş şekilde buldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Ayyıldız'ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Adana Ali Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma cinayet ile ilgili soruşturması sürerken Ahmet Ayyıldız'ı öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (13)

  • NEFES:
    VİCDANSIZ AŞŞALIKLAR SİZ NASIL BİTR TÜR CANLISINIZ YA AKLIM ALMIYOR NEDİR BU VAHŞET BIKTIK ARTIK BÖYLE OLAYLARDAN YETERR YAA...NE GÜZELDİ BİZİM ÇOCUKLUK ZAMANLARIMIZ...ŞİMDİ SOKAK DA YÜRÜRKEN BİLE KORKAR OLDUK..AH ESKİ GÜNLER AHHH.....
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  • ABOW:
    Allah sizin belanizi versin vicdansiz merhametiz aşağılık pislikler ne diyim günahtır sana kötülük etmisse bile allaha havale etceksin onun canını almak senin ne haddine yazık değilmi hanımına çocuğuna anasına gardasina
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