'İşten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar
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'İşten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

16.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:17
'İşten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

BURSA'da, 'işten dönüyoruz' bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

BURSA'da, 'işten dönüyoruz' bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. İnegöl ilçesi Belediye Kavşağı'nda yürüyen 2 genci durduran ekipler, izin belgelerini sordu. Kimlikleri Yunus Emre Ö. (20) ve Ahmet Can A. (20) olduğu öğrenilen gençler, belgelerini gösteremedi. Gençler, polis ekiplerine işten döndüklerini söyledi. Yunus Emre Ö. ve Ahmet Can A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.


'İşten dönüyoruz' dediler, cezadan kurtulamadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 23:16:32. #1.15#
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