İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle istihdamın korunması amacı ile getirilen işten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinde sona eriyordu. Dün akşam Kabine Toplantısının ardından Kısa Çalışma Ödeneği'nin Mart sonu itibariyle sona ereceği açıklamasının ardından vatandaşlar İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek sorularını soruyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Resmi Gazete açıklaması nedir?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle istihdamın korunması amacı ile getirilen işten çıkarma yasağı 17 Mart tarihinde sona eriyordu. Dün akşam Kabine Toplantısının ardından Kısa Çalışma Ödeneği'nin Mart sonu itibariyle sona ereceği açıklamasının ardından vatandaşlar İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek sorularını soruyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Resmi Gazete açıklaması nedir? İşte detaylar haberimizde...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 2 ay süre ile daha uzatılmıştı. Bu karar kapsamında 17 Mart tarihinde sona erecek olan İşten çıkarma yasağı iki ay süre daha uzatılmış oldu. Böylelikle İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İşten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL