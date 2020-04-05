"İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım" yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› "İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım" yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu - Haberler
Fatih Gündoğan , Gündoğan, Antalya, Güncel

"İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım" yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu

Antalya'da 1 hafta önce eşinin 'İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım' yazılı not bırakarak 4 erkek çocuğuyla birlikte ortadan kaybolduğunu söyleyen baba Mehmet Fatih Gündoğan, ailesinden gelecek iyi bir haber bekliyor.

05.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:02

Antalya'da 1 hafta önce eşinin 'İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım' yazılı not bırakarak 4 erkek çocuğuyla birlikte ortadan kaybolduğunu söyleyen baba Mehmet Fatih Gündoğan, ailesinden gelecek iyi bir haber bekliyor.

Dekorasyon işi ile uğraşan Mehmet Fatih Gündoğan, eşi Esra Gündoğan (30) ile 2007 yılında Gaziantep'te tanıştığını, 2008'de de evlendiklerini ifade ederek, çocukları ile birlikte evden ayrılan eşi için kayıp başvurusunda bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alınamadığını söyledi. Eşinin 28 Mart Cumartesi günü çocuklarını da yanına alarak bir not bırakıp ortadan kaybolduğunu anlatan Gündoğan, "Eşimin bıraktığı notta, 'İstemezdim, 'Allah dedim' adım attım' yazıyordu. Notu görünce biraz bekledim. Sonra gece oldu, arama olmadığı için ve akrabalarının da haberi olmadığı için karakola gittim. Kayıp başvurusunda bulundum" dedi.

Kayıp başvurusunda bulunduktan 1 gün sonra eşi ve çocuklarının olay günü yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaştığını belirten Gündoğan, emniyet tarafından savcılığa yönlendirildiğini ve henüz sonuç alınamadığını dile getirdi. Ailesinden gelecek iyi haberi bekleyen Gündoğan, "Yetkililerden yardım istiyorum, lütfen bana yardımcı olsunlar. Çocuklarımın nerede olduğunu bileyim. Ben 1 haftadır uyku uyuyamıyorum. 67 kilodan 52 kiloya düştüm. 1 haftada bir insan 10 ya da 15 kilo vermez. Şu an uykum yok, yemem ya da içmem yok. Sadece eşim arasın, hatta babasını arasın beni aramasın. 'Ben iyiyim, ben rahatım. Çocuklar yanımda. Ben boşanmak istiyorum' desin. Buna da amenna. Ama boşanmayı gerektirecek bir olayımız da olmadı" ifadelerini kullandı.

"Ailemi bulsunlar"

Gündoğan, eşi ve çocuklarının hayatlarından endişe ettiğini belirterek, "Sadece iyi olduklarını bileyim, başka bir şey istemiyorum. Bir baba olarak korkuyorum" diye konuştu.

Öte yandan anne Esra Gündoğan'ın çocuklarıyla evinin yakınındaki bir sokaktan geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Dilan Çıtak Haluk Levent
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Wuhan Polis Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: "İstemezdim, 'Allah' dedim yola çıktım" yazılı not bırakıp dört çocuğuyla ortadan kayboldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 12:41:29. #1.15#
title