İSTEK Vakfı kimin? İSTEK Vakfı kurucusu kimdir? İSTEK Vakfı nerede? İSTEK açılımı nedir? Bedrettin Dalan kimdir?
İSTEK Vakfı'nın sosyal medyada gündem olması sonra vatandaşlar İSTEK Vakfı hakkında araştırmalar yapmaya ve İSTEK Vakfı hakkında aramalar yapmaya başladı. İSTEK Vakfı kimin, İSTEK Vakfı kurucusu kimdir, Bedrettin Dalan kimdir, İSTEK Vakfı nerede ve İSTEK açılımı nedir gibi aramalar yapılırken İSTEK VAKFI'nın tarihçesi nedir İSTEK Vakfı sahibi kim?
İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, kısaca İSTEK Vakfı olarak da bilinen, Bedrettin Dalan'ın kurmuş ve genel başkanı olduğu eğitime yönelik bir vakıftır. İSTEK Vakfı hakkında detaylı bilgiler araştırılırken İSTEK Vakfı tarihçesi, Bedrettin Dalan kimdir, İSTEK Vakfı kuruluş yılı, İSTEK Vakfı kurucusu ev İSTEK Vakfı açılımı gibi konularda detaylı araştırmalar yapılıyor. İşte, İSTEK Vakfı hakkında merak edilenler…
İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (İSTEK) HAKKINDA
İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, kısaca İSTEK Vakfı olarak da bilinen, Bedrettin Dalan'ın kurmuş ve genel başkanı olduğu eğitime yönelik bir vakıftır. Bünyesinde birçok anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve 1996 yılında eğitime başlamış Yeditepe Üniversitesi vardır. İSTEK Vakfı'nın ilk inşa ettiği okul 1985 yılında inşa edilip 1985-1986 öğretim yılında eğitime başlayan Semiha Şakir Lisesi'dir ve Semiha Şakir'in kaba inşaat halindeki okula adının verilmesi ve tamamlanması şartı ile vakfa yaptığı bağışla hayata geçirilmiştir.
İSTEK VAKFI TARİHÇESİ
İSTEK Vakfının oluşum projesi, vakfın kurucusu Bedrettin Dalan'ın eğitim gördüğü vakıf yurtlarında ortaya çıkmış bir fikirdir. Bu projenin uygulamaya geçişi, Dalan'ın istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasıyla başlamıştır. Bu projenin hayat bulmasında bir başka etken de; çocuklarını yabancı dille eğitim yapan okullarda okutmak için velilerin giriştiği ve çocukları yarış atı gibi sınav maratonuna sokmalarını engelleyebilmektir.
İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı'nın amacı "Yabancı dil ağırlıklı öğretim konusunda öğrenciler velilerine yük olmaktan çıkarılarak İlçe Belediyeleri hudutları içinde yaygın olarak bu gibi okulların ve gerektiğinde meslek liselerinin açılması ve işletilmesi için gereken faaliyetlerde bulunmak suretiyle çok daha fazla öğrencinin bu okullardan yararlanmasını mümkün kılmak."tır.
verilmesi ve tamamlanması şartı ile vakfa yaptığı bağışla hayata geçirilmiştir.
İSTEK VAKFI YÖNETİM KADROSU
Doç. Dr. Altay Burak DALAN İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Elektrik ve Biyomedikal Mühendisi
Erol AKSOY İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yüksek Mimar
Şükrü Hikmet BOZANOĞLU İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Can ŞAŞMAZ İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan COŞKUN İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Özden BONCUK İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Dr.Nazende ÖZKARAMETE COŞKUN İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür ÖBEK İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Osman ÇAĞLAR İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Nusret MİROĞLU İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Müdürü
İSTEK VAKFI KURUMLARI
BEDRETTİN DALAN KİMDİR?
Bedrettin Dalan, 1941 yılında Bayburtlu bir ailenin çocuğu olarak Bayburt'ta doğdu. İlk öğrenimini Germencik'te, orta ve lise öğrenimini Aydın Lisesi' nde tamamladı. İTÜ Maçka Fakültesi'nden elektrik mühendisi olarak mezun oldu. İş yaşamına TCDD'de başlayan Dalan, daha sonra özel sektörde çalıştı.
Anavatan Partisi Kurucu Üyesi oldu ve 1984 yılında bu partiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
17 Mayıs 1990'da Demokrat Merkez Partisi Kurucu Genel Başkanı oldu. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, fakat seçilemedi.
Çeşitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi oldu. 1985 yılında İstek Vakfı'nı kurarak, vakfın genel başkanı oldu. Vakıf çok sayıda anaokulu, ilköğretim okulu ve lise kurarak eğitime açtı. Vakfın kurduğu Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında eğitime başladı.