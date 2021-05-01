İstediğiniz yerden kolaylıkla banka müşterisi olma kolaylığı "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" ile Garanti BBVA'da…
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İstediğiniz yerden kolaylıkla banka müşterisi olma kolaylığı "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" ile Garanti BBVA'da…

İstediğiniz yerden kolaylıkla banka müşterisi olma kolaylığı 'Temassız Müşteri Olma Teknolojisi' ile Garanti BBVA'da…
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Güncel

Garanti BBVA yeni iletişim platformunun ilk reklam filminde, bankacılıkta yeni bir dönemi işaret eden uzaktan müşteri olma sürecinde, müşterilerine kusursuz bir dijital deneyim yaşatacağı Temassız Müşteri Olma Teknolojisini tanıtıyor.

Garanti BBVA'da çalışan Murat, nişanlısı Neşe'nin eğlenceli ve farklı bir karaktere sahip eniştesinin teknoloji imtihanından geçerek kalbini kazanmaya çalışıyor. Eniştenin teknolojiye olan merakından hareketle Temassız Müşteri Olma Teknolojisi sayesinde, görüntülü görüşmeyle şubeye gitmeden, istediği yerden Garanti BBVA'lı olabileceğini anlatan Murat, eniştenin güvenini kazanmayı başarıyor.

Alametifarika tarafından hazırlanan yeni iletişim platformunda Murat rolünü Fatih Artman, nişanlısı Neşe rolünü Leyla Feray üstlenirken, enişte rolünde deneyimli tiyatrocu Cemal Kadri Kınoğlu oynuyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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