İstediğiniz yerden kolaylıkla banka müşterisi olma kolaylığı "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" ile Garanti BBVA'da…

Garanti BBVA yeni iletişim platformunun ilk reklam filminde, bankacılıkta yeni bir dönemi işaret eden uzaktan müşteri olma sürecinde, müşterilerine kusursuz bir dijital deneyim yaşatacağı Temassız Müşteri Olma Teknolojisini tanıtıyor.