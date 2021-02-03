İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti (2)
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İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti (2)

03.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:24
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti (2)

TUTUKLANDIDr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için saçından tutup darbeden Emrah Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü, istediği ilacı yazmadığı için saçından tutup darbeden Emrah Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emrah Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan doktorun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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