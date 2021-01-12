İşte WhatsApp'dan Telegram'a geçiş yapan ünlüler

WhatsApp'ın, yeni kullanıcı sözleşmesi büyük tartışma yarattı. Birçok kullanıcı uygulamayı kaldırırken, farklı yazışma programlarına yöneldi. Snob Magazin, Whatsapp'dan Telegram'a geçiş yapan ünlüleri derledi. Bu listede kimler yok ki...

Snob Magazin'in haberine göre; Burcu Esmersoy'dan Nebahat Çehre'ye, Haluk Bilginer'den Ali Sunal'a kadar pek çok tanınmış isim& ;Whatsapp'dan Telegram'a geçiş yaptı. İşte Telegram'ı tercih eden ünlüler...

Kaynak: Snob Magazin