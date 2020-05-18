İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü
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İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü

Uzun süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez "Tolga Yüce ile Tek Hece" adlı programın konuğu oldu

İşte ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü
18.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:15

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Yakın sanatçı dostu Tolga Yüce'nin canlı yayınına katılan Erbil, sevenlerine, "Ben evdeyim, siz de evde kalın. İyiyim çok şükür" diyerek seslendi.

Erbil, sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını da söyledi. Her geçen gün biraz daha iyi olduğunu ifade eden Erbil, "Kendime gelmeme çok az kaldı. Evde tedavim devam ediyor. Güzel günler gelecek." Sevenlerimden evde kalmalarını istiyorum. Ben evde kalıyorum sizde evde kalın" şeklinde konuştu.

Yakın dostu sanatçı Ercan Avşar ve Ümit Okur'un da yayını izlediğini gören Erbil, arkadaşlarına takılarak "Aman hiç eksik kalmayın. Bunları yayına alma" diyerek sevenlerini güldürdü.

Kaynak: Snob Magazin

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