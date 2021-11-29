İşte Türkiye'yi anlatan kare! Günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı - Haberler
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İşte Türkiye'yi anlatan kare! Günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Meslekleri gereği dışarıda olması gereken motokuryeler de zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Köprüsü'nde bir servisin, rüzgarda ilerlemekte zorlanan motokuryeye kalkan olduğu görüntüler, "Helal olsun" dedirtti.

İstanbul, bugüne sakin bir havayla başladı. Ancak rüzgar, saatler ilerledikçe etkisini artırdı ve günlük hayatı aksatma noktasına geldi. İş yerlerinden çıkamayan vatandaşların tedirgin bekleyişi sürerken, mesleği gereği dışarıda olması gereken kuryeler ise zor anlar yaşadı.

SERVİS ŞOFÖRÜNDEN ALKIŞLANAN HAREKET

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen fotoğraf ise günün en çok beğenilen görüntüsü oldu. Söz konusu görüntüde, servis şoförünün rüzgarda ilerlemekte zorlanan bir motokuryeye kalkan olup, yardım ettiği anlar yer alıyor.

YORUM YAĞDI

Servis şoförünün bu duyarlı hareketine, sosyal medyada yorum yağdı. Vatandaşlar, acil olmaması şartıyla yemek siparişlerinin bir süreliğine dikkatli yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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