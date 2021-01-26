İşte Türkiye'den HolidayCheck 2021 ödülü alan oteller

HoldiayCheck 2021 ödülleri açıklandı. 400 binden fazla misafirin oylarıyla belirlenen ödüller içinde Türkiye'den oteller de yer aldı.

HoldiayCheck 2021 ödülleri açıklandı. 400 binden fazla misafirin oylarıyla belirlenen ödüller içinde Türkiye'den oteller de yer aldı.

En iyi sahil otelleri

2. TUI Magic Life Masmavi

12. Spice Hotel&Spa

13. Aydınbey King Palace

20. Granada Luxury Beach

21. Acanthus&Cennet Barut Collection

25. Robinson Club Nobilis

28. Commodore Elite Suites&Spa

79. Korumar Ephesus Beach&Spa

En İyi Aile Otelleri

49. Spice Hotel&Spa

53. Kirman Leodikya Resort

En İyi Çift Otelleri

48. Hotel Melas Resort

64. Acanthus &Cennet Barut Collection

78. Commodore Elite Suites&Spa

En İyi Plaj Tatili Otelleri

6. TUI Magic Life Masmavi

15. Hotel Melas Resort

19. Spice Hotel&Spa

21. Kirman Leodikya Resort

22. Aydınbey King Palace&Spa

30. Granada Luxury Beach

31. Acanthus &Cennet Barut Collection

38. Robinson Club Nobilis

43. Glamour Resort&Spa

45. Commodore Elite Suite&Spa

En İyi Welness Otelleri

63. Hotel Melas Resort

70. Spice Hotel&Spa

En Lüks Oteller

6. Spice Hotel&Spa

8. Acanthus &Cennet Barut Collection

10. Commodore Elite Suites&Spa

En İyi Yetişkin Otelleri

3. Commodore Elite Suites&Spa

Fiyat-Kalite Dengesi En İyi Oteller

18. TUI Magic Life Masmavi

26. Hotel Melas Resort

30. Spice Hotel&Spa

31. Kirman Leodikya Resort

32. Aydınbey King Palace

38. Robinson Club Nobilis

42. Glamour Resort&Spa

72. Korumar Ephesus Beach&Spa

En İyi Aktif Tatil Otelleri

47. TUI Magic Life Sarıgerme

En İyi Her Şey Dahil Otelleri

14. TUI Magic Life Masmavi

19. Hotel Melas Resort

23. Spice Hotel&Spa

25. Kirman Leodikya Resort

26. Aydınbey King Palace

31. Granada Luxury Beach

32. Acanthus &Cennet Barut Collection

38. Glamour Resort&Spa

39. Commodore Elite Suites&Spa

72. Korumar Ephesus Beach Resort

86. TUI Magic Life Sarıgerme

Kaynak: Tourism Today