İşte Türkiye'den HolidayCheck 2021 ödülü alan oteller
HoldiayCheck 2021 ödülleri açıklandı. 400 binden fazla misafirin oylarıyla belirlenen ödüller içinde Türkiye'den oteller de yer aldı.
HoldiayCheck 2021 ödülleri açıklandı. 400 binden fazla misafirin oylarıyla belirlenen ödüller içinde Türkiye'den oteller de yer aldı.
En iyi sahil otelleri
2. TUI Magic Life Masmavi
12. Spice Hotel&Spa
13. Aydınbey King Palace
20. Granada Luxury Beach
21. Acanthus&Cennet Barut Collection
25. Robinson Club Nobilis
28. Commodore Elite Suites&Spa
79. Korumar Ephesus Beach&Spa
En İyi Aile Otelleri
49. Spice Hotel&Spa
53. Kirman Leodikya Resort
En İyi Çift Otelleri
48. Hotel Melas Resort
64. Acanthus&Cennet Barut Collection
78. Commodore Elite Suites&Spa
En İyi Plaj Tatili Otelleri
6. TUI Magic Life Masmavi
15. Hotel Melas Resort
19. Spice Hotel&Spa
21. Kirman Leodikya Resort
22. Aydınbey King Palace&Spa
30. Granada Luxury Beach
31. Acanthus&Cennet Barut Collection
38. Robinson Club Nobilis
43. Glamour Resort&Spa
45. Commodore Elite Suite&Spa
En İyi Welness Otelleri
63. Hotel Melas Resort
70. Spice Hotel&Spa
En Lüks Oteller
6. Spice Hotel&Spa
8. Acanthus&Cennet Barut Collection
10. Commodore Elite Suites&Spa
En İyi Yetişkin Otelleri
3. Commodore Elite Suites&Spa
Fiyat-Kalite Dengesi En İyi Oteller
18. TUI Magic Life Masmavi
26. Hotel Melas Resort
30. Spice Hotel&Spa
31. Kirman Leodikya Resort
32. Aydınbey King Palace
38. Robinson Club Nobilis
42. Glamour Resort&Spa
72. Korumar Ephesus Beach&Spa
En İyi Aktif Tatil Otelleri
47. TUI Magic Life Sarıgerme
En İyi Her Şey Dahil Otelleri
14. TUI Magic Life Masmavi
19. Hotel Melas Resort
23. Spice Hotel&Spa
25. Kirman Leodikya Resort
26. Aydınbey King Palace
31. Granada Luxury Beach
32. Acanthus&Cennet Barut Collection
38. Glamour Resort&Spa
39. Commodore Elite Suites&Spa
72. Korumar Ephesus Beach Resort
86. TUI Magic Life Sarıgerme
Kaynak: Tourism Today