Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı

Türkiye'de bilinen aktif 550 fay hattının olduğuna dikkat çeken İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 18 kentin fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu kentler arasında Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya yer alıyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası gözler aktif fay hatlarına çevrildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İTÜ'lü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, çarpıcı tespitlerde bulundu.

İSTANBUL'A ARTI PARANTEZ AÇTI

Türkiye'nin tamamının deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Öncelikli olan yer tabii ki; Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye'nin can damarının İstanbul'da atması nedeniyle... Bunun dışında Bingöl Yedisu kırılmaya çok yatkın. Yine Palu (Elazığ) civarı, Hatay-Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir" ifadelerini kullandı.

18 KENTİMİZ FAY HATTININ ÜZERİNDE

Açıklamasının devamında Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde... Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya" şeklinde konuştu.

"HAZIRLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAYIZ"

Son olarak alınması gereken önlemlere de değinen Tüysüz, "Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok" dedi.