İşte Tiktok'un Türkiye'de En Sevilen İçerik Üreticileri

TikTok'ta tutkuyla içerik üreten kullanıcılar platformun kalbi. Herbiri farklı alanda topluluğa bir şeyler katan içerik üreticileri kitlelere yaratıcılıkları ve tutkularıyla ilham veriyor.

TikTok'ta tutkuyla içerik üreten kullanıcılar platformun kalbi.

Herbiri farklı alanda topluluğa bir şeyler katan içerik üreticileri kitlelere yaratıcılıkları ve tutkularıyla ilham veriyor.

TikTok'un Türkiye'de en sevilen içerik üreticileri özellikle yemek, müzik ve komedi alanında öne çıkıyor.

TikTok'un en sevilen içerik üreticileri arasından kendine has yemek pişirme teknikleriyle ünlü , eğitici çizim paylaşımları yapan , eğlenceli aile paylaşımlarıyla , eğlenceli içerikleriyle , sosyal sorumluluk paylaşımlarıyla öne çıkan ilk beş ismi oluştururken onları sırasıyla , , , ve izliyor.

TikTok kullanıcıları o ünlüleri sevdi

Türkiye'de özellikle müzik alanında başarılı olan ünlüler TikTok'ta da hayranlarıyla bağ kurdu.

Bu yıl platformdaki popüler kampanyanlarda yaratıcılıklarını sergileyen ünlü isimler aynı zamanda canlı yayınlarda performanslarını ve eğlenceli anlarını paylaştı.

TikTok'ta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ünlüler isimler ise; , , , , , , , , ve .

TikTok; Türkiye'de eğitim, sokak hayvanları, çevre, sağlık gibi pek çok konuda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Kullanıcılar da TikTok'ta başlatılan ilham verici sosyal sorumluluk kampanyalarına destek vererek farkındalık yaratmak için katkıda bulundu.

Bu alanda öne çıkan kampanyalar ise; koronavirüse karşı önlem almak için en etkili 14 yönergeyi içeren büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için oluşturulan , Uluslararası Köpek Günü için tüylü dostlarımızla çekilen paylaşımları içeren, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için yapılan , Dünya Otomobil Kent Günü kapsamında çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratan ve Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na destek veren kampanyaları.

TikTok, 31 Aralık'ta özel bir Yılbaşı Gecesi'yle 2020'nin en etkileyici anlarını paylaşmak için TikTok Live üzerinden bir canlı yayın etkinliği gerçekleştiriyor.

Etkinliğe bütün kullanıcılar katılabiliyor.

#15saniyede2020 etiketiyle başlatılan kampanyada da kullanıcılar, 2020 yılının kendileri için en güzel, en farklı ve heyecanlı anlarını paylaşabilirler.

Kaynak: Space Mag Türkiye