İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi!

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve durumu her geçen gün daha iyiye giden şovmen Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu ile yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...