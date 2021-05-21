İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi!
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İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi!

İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve durumu her geçen gün daha iyiye giden şovmen Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu ile yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde yeni bir aşkı aradığını ve bir adayın da olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı.

PROFİL FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şovmenin İzmirli iş kadını Funda Aksu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Erbil'in Instagram profil fotoğrafına yeni sevgilisinin fotoğrafını koyması gözlerden kaçmadı.

SİNYALİ VERMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil, "Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna "Öyle bir düşüncem yok. Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" yanıtını vermişti.

İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi!
İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi!
İşte Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi!

Kaynak: Snob Magazin

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