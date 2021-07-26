İşte Max Kruse'nin evlenme teklifi ettiği sevgilisi Dilara Mardine...
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İşte Max Kruse'nin evlenme teklifi ettiği sevgilisi Dilara Mardine...

İşte Max Kruse'nin evlenme teklifi ettiği sevgilisi Dilara Mardine...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu. İşte Max Kruse'nin evlenme teklif ettiği kız arkadaşı Dilara Mardin...

Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu Max Kruse, sevgilisi Dilara Mardin'e evlenme teklifi etti. Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifinde bulundu.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Sosyal medyanın gündeminde yer alan haberin ardından Max Kruse'nin sevgilisi Dilara Mardin'in kim olduğu merak konusu oldu.

Dilara Mardin'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Max Kruse, 18 Haziran'da alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesh etmiş ve Fenerbahçe 'yi 7.5 milyon Euro talep ederek FIFA'ya şikayet etmişti. Buna karşılık Sarı-Lacivertliler de Alman oyuncu için 18 milyon Euro'luk dava açmıştı.

İşte Max Kruse'nin evlenme teklifi ettiği sevgilisi Dilara Mardine...
İşte Max Kruse'nin evlenme teklifi ettiği sevgilisi Dilara Mardine...
İşte Max Kruse'nin evlenme teklifi ettiği sevgilisi Dilara Mardine...
İşte Max Kruse'nin evlenme teklifi ettiği sevgilisi Dilara Mardine...

Kaynak: Snob Magazin

Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
Futbolcu Max Kruse'nin Kürtçe evlilik teklifi ettiği Dilara Mardine'nin pozları gündem oldu
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