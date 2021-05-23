İşte Güneş Sistemi'nin En Büyük Yanardağı'nın Uzaydan Fotoğrafı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars uzay aracı, araştırma ciddiyetiyle bilim gözlemlerine başlamaya hazırlanırken, Kızıl Gezegen'in şimdiye kadarki en çarpıcı görüntüsünü yakaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars uzay aracı, araştırma ciddiyetiyle bilim gözlemlerine başlamaya hazırlanırken, Kızıl Gezegen'in şimdiye kadarki en çarpıcı görüntüsünü yakaladı.

"Umut" (Hope) olarak adlandırılan uzay aracı, 9 Şubat'ta Mars'ın yörüngesine girdi ve Dünya'dan yedi aylık bir yolculuğun sonuna yaklaşıldığını işaret etti ve Kızıl Gezegen'in hava ve atmosferiyle ilgili gelecek vaat eden cesaret verici bilim sonuçların verileceğini vaat etti. Ancak Hope, bilim çalışmasına başlamadan önce yörüngesini, her ikisi de önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak olan dikkatlice koreografiye tabi tutulmuş iki hareketle ayarlaması gerekiyor.

Bu arada uzay aracı, Emirates Exploration Imager veya EXI adı verilen 12 megapiksel kamera da dahil olmak üzere üç cihazını test ediyor. Bu kamera 26 Şubat'ta Güneş Sistemi'ndeki en büyük yanardağ olan Olympus'un çarpıcı bir görüntüsünü yakaladı. O sırada uzay cihazının gezegenin yüzeyinden yaklaşık 13.000 kilometre yüksekte olduğu açıklandı.

BİR MARS YILI 687 DÜNYA GÜNÜ

EXI, her biri kırmızı, yeşil veya mavi ışığa odaklanan üçüzler halinde fotoğraf çekiyor. Ardından, bilim adamları daha insan dostu bir fotoğrafa ulaşmak için görüntüleri birleştiriyor.

BAE ayrıca Hope'daki diğer iki cihazdan ilk verileri yayınladı: Gezegenin yüzeyi ile atmosferi arasındaki ısının nasıl aktığını ölçen Emirates Mars Kızılötesi Spektrometresi (EMIRS) ve ölçüm yapan Emirates Ultraviyole Spektrometresi (EMUS). Üst atmosferdeki hidrojen, oksijen ve karbon monoksit gibi bileşiklerin bolluğu olduğunu belirttiler.

Tam bir Mars yılı (687 Dünya günü) boyunca üç enstrümandan alınan verileri birleştiren Hope ekibi, bilim insanlarının bir gün boyunca ve mevsimler değiştikçe Mars atmosferinin farklı katmanlarının nasıl etkileşime girdiğine dair anlayışlarını nihai sonuca ulaştırmayı hedefliyorlar.

Bu bilimsel gözlemler yakın zamanda başlayacaktır. O zamandan önce, uzay aracı onu geçici bir yörüngeden son yörüngesine götürecek ve her 55 saatte bir gezegeni döndüren son bir çift rota düzeltmesini tamamlaması gerekecektir. BAE Uzay Ajansı'na göre bu manevralar 22 Mart ve 6 Nisan 2021'de yapılacaktır.

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Kaynak: Space Mag Türkiye