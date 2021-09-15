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İşte Güneş Sistemi'nin En Acayip Şeyi!

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
İşte Güneş Sistemi'nin En Acayip Şeyi!

Bilim insanları, Güneş Sistemi'mizdeki en acayip şeyin ne olduğunu açıkladı: Kızıl Gezegen Mars ile Jüpiter'in arasında Güneş'in etrafında dönen bir uzay kayası... İsmi: Kleopatra... Köpek kemiğine benzetiliyor.

Bilim insanları, Güneş Sistemi'mizdeki en acayip şeyin ne olduğunu açıkladı: Kızıl Gezegen Mars ile Jüpiter'in arasında Güneş'in etrafında dönen bir uzay kayası...

İsmi: Kleopatra... Köpek kemiğine benzetiliyor.

İlk kez 1880 yılında keşfedilen Kleopatra, Şili'nin Atacama Çölü'ndeki Very Large Telescobe tarafından görüntülendi.

İKİ UYDUSU VAR!

Uzunluğu 270 kilometre. Genişliği ise 93 kilometre. İki tane uydusu olan Kleopatra dönüşünü çok hızlı tamamlıyor.

Ona "acayip" yakıştırması yapan ise SETI'den Dr. Franck Marchis.

"Bilim, garip şeylerin keşfiyle ilgili oldukça ilerlemeler kaydettirdi bize. Bence Kleopatra, Güneş Sistemi'ndeki asteroitleri anlamamız için kendine özgü bir uzay kayası," diyor Marchis.

Dünya'ya en yakın 201 milyon kilometre öteden dönen Kleopatra'nın iki asteroitin çarpışması sonucu iç içe geçmeşinden oluştuğu düşünülüyor.

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